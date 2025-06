Was ist ein Cyberangriff?

Im Erfolgsfall können Cyberangriffe Unternehmen schaden. Sie können Ausfallzeiten, Datenverlust und finanzielle Schäden verursachen. Einige Beispiele:

Hacker können Malware oder Denial-of-Service-Attacken nutzen, um System- oder Serverabstürze zu verursachen. Diese Ausfallzeit kann zu erheblichen Betriebsunterbrechungen und finanziellen Verlusten führen. Dem „Data Breach Kostenreport“ zufolge führt eine durchschnittliche Datenschutzverletzung zu einem Geschäftsverlust von 2,8 Millionen US-Dollar.





SQL-Injection-Attacken ermöglichen es Hackern, Daten aus einem System zu ändern, zu löschen oder zu stehlen.





Mit Phishing-Angriffen können Hacker Menschen dazu verleiten, ihnen Geld oder vertrauliche Informationen zu senden.





Ransomware-Angriffe können ein System deaktivieren, bis das Unternehmen dem Angreifer ein Lösegeld zahlt. Laut einem Bericht beträgt die durchschnittliche Lösegeldzahlung 812.360 USD.



Abgesehen davon, dass sie ihren Opfern direkten Schaden zufügen, können Cyberangriffe eine Vielzahl sekundärer Kosten und Konsequenzen nach sich ziehen, die mit der Aufdeckung von, der Reaktion auf und der Behebung von Sicherheitsverletzungen verbunden sind. Unternehmen, die KI und Automatisierung zur Sicherheitsprävention einsetzten, konnten die Kosten von Datenschutzverletzungen jedoch am stärksten senken. Sie sparten im Durchschnitt 2,22 Millionen USD ein, verglichen mit Unternehmen, die diese Technologien nicht einsetzten.

Cyberangriffe können auch Auswirkungen auf die Opfer haben, die nicht ihr direkte Ziel waren. Im Jahr 2021 etwa griff die Ransomware-Gang DarkSide die Colonial Pipeline an, das größte Pipelinesystem für raffiniertes Öl in den USA. Die Angreifer drangen mit einem kompromittierten Passwort in das Unternehmensnetzwerk ein. Sie legten die Pipeline still, über die 45 % des an die US-Ostküste gelieferten Gas-, Diesel- und Kerosintreibstoffs transportiert wird, was zu einer großen Kraftstoffknappheit führte.

Die Cyberkriminellen forderten ein Lösegeld in Höhe von fast 5 Millionen USD in der Kryptowährung Bitcoin, das Colonial Pipeline auch bezahlte. Durch die Unterstützung der US-Regierung konnte das Unternehmen jedoch schließlich 2,3 Millionen US-Dollar des Lösegelds zurückerhalten.