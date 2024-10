Was sind erweiterte Analysen?

Die Geschichte von erweiterten Analysen ist in der Entwicklung der Datenanalyse und der Computertechnologie verwurzelt, die über mehrere Jahrzehnte hinweg erhebliche Fortschritte gemacht hat.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgte die Datenanalyse hauptsächlich manuell und umfasste grundlegende statistische Methoden und einfache Berechnungen. Das Aufkommen von Computern in der Mitte des 20. Jahrhunderts revolutionierte die Datenverarbeitung und ermöglichte komplexere Analysen. In den 1960er und 1970er Jahren wurde mit der Entwicklung von Datenbanken und Datenverwaltungssystemen die Grundlage für das effiziente Speichern und Abrufen großer Datenmengen geschaffen.

In den 1980er und 1990er Jahren kamen BI-Tools auf, die es Unternehmen ermöglichten, Berichte zu erstellen und deskriptive Analysen durchzuführen. Diese Tools lieferten Erkenntnisse, die auf historischen Daten basierten, waren jedoch in ihren Vorhersagemöglichkeiten begrenzt. Gleichzeitig wurden Fortschritte bei statistischer Software und Methodik erzielt, die den Weg für ausgefeiltere Datenanalysetechniken ebneten.

Die späten 1990er und frühen 2000er Jahre markierten den Beginn des Big-Data-Zeitalters, angetrieben durch das exponentielle Wachstum von Daten aus dem Internet, sozialen Medien und Sensortechnologien. In diesem Zeitraum wurden fortschrittlichere Analysetools und -techniken wie Data Mining, ML sowie vorausschauende und präskriptive Analysen entwickelt. Das Aufkommen von Open-Source-Programmiersprachen wie R und Python demokratisierte den Zugang zu erweiterten Analysemethoden weiter.

In den letzten Jahren haben Fortschritte in KI und ML erweiterte Analysen auf ein neues Niveau gebracht. Cloud Computing hat es einfacher gemacht, gewaltige Mengen an Datenpunkten zu speichern und zu verarbeiten. Unterdessen können KI-Algorithmen Daten mit beispielloser Geschwindigkeit und Genauigkeit analysieren, und generative KI ist ein neues Tool in diesem Bereich.