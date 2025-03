Für Unternehmen, die sich Geschäftsdaten zunutze machen wollen, ist es wahrscheinlich erforderlich, bestehende Mitarbeiter weiterzubilden oder neue Mitarbeiter einzustellen, wodurch möglicherweise neue Berufsbilder entstehen. Datengesteuerte Unternehmen brauchen Mitarbeiter mit hervorragenden praktischen Analyse- und Kommunikationsfähigkeiten.

Hier sind einige der Mitarbeiter, die sie benötigen, um das volle Potenzial robuster Geschäfts-Strategien der Analyse auszuschöpfen:

Data Scientists: Sie verwalten Algorithmen und Modelle, die die Business-Analyse-Programme unterstützen. Organisatorische Data Scientists verwenden entweder Open-Source-Bibliotheken wie das Toolkit (NTLK) für Algorithmen oder erstellen eigene Bibliotheken zur Datenanalyse. Sie zeichnen sich durch ihre Problemlösungskompetenz aus und müssen in der Regel mehrere Programmiersprachen beherrschen. Dazu zählen beispielsweise Python, das den Zugriff auf direkt einsatzbereite Algorithmen des maschinellen Lernens erleichtert, und SQL (Structured Query Language), mit dem Daten aus Datenbanken extrahiert und in ein Modell eingespeist werden können.

In den letzten Jahren bieten immer mehr Hochschulen einen Master- oder Bachelor-Abschluss in Data Science an. In diesem Studiengang werden die Studierenden in Informatik, statistischer Modellierung und anderen mathematischen Anwendungsbereichen geschult.

Dateningenieure: Sie erstellen und pflegen Informationssysteme, die Daten von verschiedenen Orten sammeln, die bereinigt und sortiert und in einer Master-Datenbank abgelegt werden. Sie sind oft dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Daten von Stakeholdern einfach erfasst und abgerufen werden können, um Unternehmen einen einheitlichen Überblick über ihre Datenvorgänge zu bieten.

Datenanalysten: Bei der Vermittlung von Erkenntnissen an externe und interne Stakeholder spielen sie eine zentrale Rolle. Je nach Größe des Unternehmens sammeln und analysieren sie die Datensätze und erstellen Datenvisualisierungen. Oder sie übernehmen die von anderen Data Scientists erstellte Datenanalyse und konzentrieren sich auf die Vermittlung der wichtigsten Erkenntnisse.