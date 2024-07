Was ist Textmining?

Text-Analytics-Software hat sich auf die Arbeitsweise vieler Branchen ausgewirkt und ermöglicht es ihnen, die Erfahrungen der Produktnutzer zu verbessern und Geschäftsentscheidungen schneller und besser zu treffen. Einige der Anwendungsfälle umschließen:

Kundenservice: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kundenfeedback von den Nutzern einzuholen. In Kombination mit Textanalyse-Tools ermöglichen Feedback-Systeme wie Chatbots, Kundenbefragungen, NPS (Net-Promoter-Scores), Online-Rezensionen, Support-Tickets und Social-Media-Profile den Unternehmen, das Kundenerlebnis in kürzester Zeit zu verbessern. Textmining und Stimmungsanalyse können Unternehmen dabei helfen, die wichtigsten Problembereiche ihrer Kunden zu priorisieren, so dass sie auf dringende Anliegen in Echtzeit reagieren und die Kundenzufriedenheit erhöhen können. Erfahren Sie, wie Verizon Textanalysefunktionen im Kundenservice einsetzt.

Risikomanagement: Textmining findet auch im Risikomanagement Anwendung, wo es durch die Beobachtung von Stimmungsschwankungen und die Extraktion von Informationen aus Analystenberichten und Whitepapers Erkenntnisse über Branchentrends und Finanzmärkte liefern kann. Dies ist besonders wertvoll für Finanzinstitute, da diese Daten mehr Vertrauen bei der Prüfung von Unternehmensinvestitionen in verschiedenen Sektoren schaffen. Erfahren Sie, wie CIBC und EquBot Textanalyse zur Risikominderung einsetzen.

Instandhaltung: Textmining liefert ein umfassendes Bild vom Betriebszustand und der Funktionalität von Produkten und Maschinen. Im Laufe der Zeit automatisiert das Textmining die Entscheidungsfindung, indem es Muster aufdeckt, die mit Problemen sowie präventiven und reaktiven Wartungsverfahren korrelieren. Text-Analytics hilft Instandhaltungsfachleuten, die Ursachen von Problemen und Ausfällen schneller zu erkennen.

Gesundheitswesen: Textmining-Techniken haben sich für Forscher im biomedizinischen Bereich als zunehmend wertvoll erwiesen, insbesondere für das Clustern von Informationen. Manuelle Recherchen in der medizinischen Forschung können kostspielig und zeitaufwendig sein. Textmining bietet eine automatisierte Methode, um wertvolle Informationen aus der medizinischen Fachliteratur zu extrahieren.

Spam-Filter: Spam dient Hackern häufig als Einfallstor, um Computersysteme mit Schadprogrammen zu infizieren. Textmining kann eine Methode bieten, um diese E-Mails aus dem Posteingang zu filtern und auszuschließen, wodurch das Benutzererlebnis verbessert und das Risiko von Cyberangriffen für Endbenutzer minimiert wird.