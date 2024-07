In Zusammenarbeit mit IBM hat Verizon in kürzester Zeit die Grundlage geschaffen, um die Netzwerkexpansion in allen Branchen zu beschleunigen. Von der Fertigung über das Gesundheits- und Bildungswesen bis hin zum Einzelhandel und der Unterhaltungsbranche hat die Zusammenarbeit einen entscheidenden Wandel bewirkt, der zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können.

Eine der wichtigsten Branchen, die eine Lösung für eine beschleunigte digitale Transformation benötigen, ist der Bereich Gas, Energie und Versorgung. Die Überwachung kritischer Infrastrukturen, die Erkennung von Fehlern und die Reaktion darauf sowie die Sicherheit auf Baustellen waren allesamt dringende Herausforderungen in dieser Branche. Durch die Kombination der Leistung von 5G und MEC mit den KI-Lösungen und der Hybrid-Cloud-Plattform von IBM wird die Remote-Arbeit jetzt viel einfacher.

„Wir haben während der Pandemie immer mehr Konnektivität bereitgestellt, was sich mit 5G geändert hat“, erklärt Srini Kalapala, Leader of Technology Strategy bei Verizon Business. „Wir wussten, dass wir eine hochzuverlässige Konnektivität bereitstellen mussten, die über den Menschen hinausgeht und mit der Maschinen miteinander kommunizieren und einfache Dinge aus der Ferne erledigen können.“

Kunden verfügen über Tools, mit denen sie aus der Ferne auf Informationen über ihre Infrastrukturen zugreifen können, indem sie IoT-Sensoren (Internet der Dinge), Kameras und Drohnen einsetzen. Die Implementierung einer Lösung wie der IBM® Maximo Application Suite rationalisiert die Abläufe, indem sie Warnmeldungen aus der Ferne an das Personal vor Ort sendet, Inspektionen ermöglicht und die Kunden nahezu in Echtzeit über gefährliche Situationen informiert. Aber diese umfangreiche Verarbeitung wäre ohne die Geschwindigkeit von Edge nicht möglich, da die Cloud-Server näher an den Endpunkten betrieben werden können, was wiederum die Latenz verringert. All dies verbessert die Produktivität, senkt die Unternehmenskosten, erhöht den ROI und, was noch wichtiger ist, verbessert die Sicherheit der Mitarbeiter im Unternehmen.

„Ich glaube, dass die von uns entwickelten Lösungen wichtiger sind als je zuvor. Wir bauen die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts auf und öffnen die Tür für die vierte industrielle Revolution“, fügt Erwin hinzu. „Die Beschleunigung des Aufbaus und die Zusammenarbeit mit Partnern ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir darüber nachdenken, wie kleine und große Unternehmen ihren Erfolg neu definieren können, wobei die Technologie im Mittelpunkt steht. Das ist es, worum es bei der Förderung des Wandels geht. Wir müssen sicherstellen, dass wir nicht nur eine technische Lösung anbieten, sondern einen wirklich nachhaltigen Wandel im Namen unserer Kunden gewährleisten.“