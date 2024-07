Industrielle Betriebe haben sich weiterentwickelt, seit das erste Model T-Automobil von Henry Ford vom Band lief. Heute sind Automation und Robotertechnik in jeder Fabrikhalle zu finden. Doch Hersteller und andere Anlagenbetreiber müssen diese Maschinen warten und reparieren, damit ihre Fabriken weiterlaufen. Das erfordert die kontinuierliche Erfassung und Analyse von Daten.

Michael Perry, Vice President of Business Development bei Boston Dynamics, dem weltweit führenden Unternehmen für mobile Robotertechnik, beschreibt das Problem so: „Die Automation mit traditionellen Robotern war kein Erfolg, weil die Komplexität und Größenordnung der Werke den Einsatzbereich von Robotern mit Rädern oder Ketten einschränken kann, da diese Probleme mit engen Bereichen, Treppen und unebenem Boden haben. Roboter, die Daten erfassen, sind außerdem am nützlichsten, wenn sie mit Intelligenz verbunden sind. Dabei geht es nicht nur um die Datenverarbeitung, sondern auch um die Kommunikation zwischen dem, was im Werk passiert, und der Stelle, an der die vor Ort gesammelten Daten verarbeitet werden.“

Im Laufe der Zeit haben Unternehmen im Wesentlichen eine von zwei Methoden zu Erfassung und Analyse der von ihren Maschinen erzeugten Daten übernommen. Zu den traditionelleren Methoden gehört, Techniker:innen ins Werk zu schicken, um die Maschinenwerte regelmäßig aufzuzeichnen. Selbst wenn eine Maschine nur einmal im Jahr Probleme macht, müssen Techniker:innen die Daten der Maschine täglich oder wöchentlich erfassen, um kleine Probleme zu entdecken, bevor sie zu großen Problemen werden. Außerdem müssen Arbeitskräfte die Geräte warten und reparieren, manchmal in lauten oder gefährlichen Umgebungen.

Die andere Methode besteht darin, Sensoren an jeder Maschine anzubringen, und dann die Sensordaten mit Asset-Management-Anwendungen zu erfassen und zu analysieren. IBM hat seine IBM Maximo Anwendungssuite entwickelt, um diese Sensordaten zu analysieren, die wiederum in der Cloud gespeichert werden. Jedoch werden Hersteller oft mit hohen Kosten für die Instrumentierung ihrer Maschinen konfrontiert. Weitere Kosten entstehen durch das Speichern der Daten und den Kauf der Lösung für ihre Analyse. Dadurch kommt eine vollständige Instrumentierung für kleine Unternehmen oft nicht infrage.

Nancy Greco, Director, DE Research Cognitive IoT Solutions bei IBM Research, erklärt: „Auf Edge basierende Sensoren erzeugen eine Unmenge an Daten, die in die Cloud gehen.Die Hersteller sehen dann ihre Cloud-Rechnung und wundern sich, warum sie so viel Geld für Daten ausgeben, die ihnen lediglich sagen, dass alles in Ordnung ist und nichts schief läuft.“

Eine dritte Lösung besteht darin, einen Roboter zu entsenden, der für die regelmäßige Inspektion der Maschinen und die Ablesung der Daten von den Telemetrie-Instrumenten konzipiert ist. Dies war die Inspiration für Spot, einem hundeähnlichen Roboter von Boston Dynamics. Spot kann alle Orte erreichen, die auch für Menschen erreichbar sind. Darüber hinaus kann er Daten häufiger und genauer erfassen. Doch trotz aller Kameras und anderer Sensoren, kann Spot die Daten nicht selbst interpretieren. Die Daten müssen also trotzdem noch analysiert werden. Wenn Spot eine Anomalie entdeckt, müssen Menschen eingreifen, um das Problem zu lösen.