Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited

Wir befinden uns inmitten einer industriellen Revolution. Die vierte industrielle Revolution, oder Industrie 4.0, ist der nächste Schritt in der Fertigung. Es handelt sich dabei um die digitale Transformation der traditionellen Fertigung, bei der Fertigungsanlagen mit Automatisierung, intelligenter Technologie und dem Internet der Dinge (IoT) ausgestattet werden. Das Ergebnis sind intelligente Maschinen, die zusammenarbeiten, Probleme selbst diagnostizieren und sich selbst reparieren können.

ASTRI wurde im Jahr 2000 gegründet, um die Wettbewerbsfähigkeit Hongkongs in technologiebasierten Branchen mithilfe angewandter Forschung zu fördern. Die Abteilung Cyber-Physical Systems bei ASTRI widmet sich dem Einsatz von MBSE für die Entwicklung, Synthese und Prüfung von geschäftskritischen Systemen für intelligente Fabriken im Zeitalter der Industrie 4.0. Die Abteilung entwickelt Lösungen, die ihren Kunden aus der Fertigungsindustrie helfen, den gesamten technischen Lebenszyklus zu optimieren, um die Markteinführungszeit zu verkürzen, die Entwicklungskosten zu senken und die Qualitätsstandards zu verbessern.



„Ich denke, Digitalisierung ist das Schlüsselwort für die Umsetzung von Industrie 4.0“, sagt Dr. T. John Koo, Director of Cyber-Physical Systems bei ASTRI. „Die digitale Welt hat viele großartige Entwicklungen im Bereich der Informationstechnologie hervorgebracht, aber Digitalisierung in der Fertigung bedeutet, dass es an der Zeit ist, die physische Welt mit der digitalen Welt zu verbinden.“



Der Einsatz digitaler Technologie in Produktionsanlagen hat zwar viele Vorteile, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Die Hersteller können es sich nicht leisten, ein ganzes Montageband stillzulegen, um einen Fehler in der Software der Anlage zu lösen oder einen Netzausfall zu beheben. ASTRI wollte einen Weg finden, um die Entwicklung intelligenter Geräte effektiver voranzutreiben, die seine Kunden aus der Fertigungsindustrie benötigen, um ihre Abläufe zu optimieren, die Qualität zu verbessern, die Produktivität zu steigern und mit den steigenden Kosten in der Fertigung umzugehen.