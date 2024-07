Was ist ein Chatbot?

Chatbots können Benutzern das Auffinden von Informationen erleichtern, indem sie sofort auf Fragen und Anfragen reagieren – durch Texteingabe, Audioeingabe oder beides –, ohne dass menschliches Eingreifen oder manuelle Recherchen erforderlich sind.

Chatbot-Technologien sind heute allgegenwärtig, von intelligenten Lautsprechern zu Hause über SMS, WhatsApp und Facebook Messenger für Verbraucher bis hin zu Messaging-Anwendungen am Arbeitsplatz wie Slack. Die neueste Entwicklung intelligenter Chatbots, die häufig als „intelligente virtuelle Assistenten“ oder „virtuelle Agenten“ bezeichnet werden, kann nicht nur das freie Gespräch durch die Verwendung ausgefeilter Sprachmodelle verstehen, sondern auch relevante Aufgaben automatisieren. Neben bekannten intelligenten virtuellen Assistenten für den Verbraucherbereich – wie Siri von Apple, Alexa von Amazon, Gemini von Google und ChatGPT von OpenAI – werden virtuelle Agenten auch zunehmend im Unternehmenskontext eingesetzt, um Kunden und Mitarbeiter zu unterstützen.

Um die Leistungsfähigkeit bereits genutzter Anwendungen zu erhöhen, können gut konzipierte Chatbots in die Software integriert werden, die ein Unternehmen bereits nutzt. So kann beispielsweise ein Chatbot zu Microsoft Teams hinzugefügt werden, um einen produktiven Knotenpunkt zu schaffen und anzupassen, in dem Inhalte, Tools und Mitglieder zusammenkommen, um zu chatten, sich zu treffen und zusammenzuarbeiten.

Um das Beste aus den vorhandenen Daten eines Unternehmens herauszuholen, können Chatbots in Unternehmensqualität in wichtige Systeme integriert werden und Workflows innerhalb und außerhalb eines CRM-Systems orchestrieren. Chatbots können in Echtzeit so routinemäßige Aktionen wie die Änderung eines Passworts bis hin zu komplexen, mehrstufigen Workflows verarbeiten, die mehrere Anwendungen umfassen. Darüber hinaus kann die dialogorientierte Gesprächsanalyse in natürlicher Sprache analysieren und Erkenntnisse daraus gewinnen, typischerweise zwischen Kunden, die über Chatbots und virtuelle Assistenten mit Unternehmen interagieren.

Künstliche Intelligenz kann auch ein mächtiges Werkzeug für die Entwicklung von dialogorientierten Marketing-Strategien sein. Intelligente Chatbots sind rund um die Uhr für den Kundenservice verfügbar und können Einblicke in das Engagement und die Kaufmuster Ihrer Kunden gewinnen, um überzeugende Gespräche zu führen und konsistentere und personalisierte digitale Erlebnisse über Ihre Web- und Messaging-Kanäle zu liefern.