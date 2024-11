Was ist dialogorientiertes Marketing?

Da immer mehr Interaktionen zwischen Unternehmen und ihren Kunden in den digitalen Raum verlagert werden, müssen Unternehmen Wege finden, um auf den bevorzugten Kanälen ihrer Kunden sinnvolle Gespräche zu führen. Ein starker Ansatz des dialogorientierten Marketings ermöglicht einen schnellen, personalisierten Service für eine Vielzahl von häufigen Kundenproblemen, einschließlich FAQs, Problembereiche, Produktempfehlungen, Fragen zur Preisgestaltung und Kundenfeedback.

Dialogorientiertes Marketing vs. traditionelles Marketing

Traditionelle Marketingtaktiken wie Kaltakquise oder Werbung in Print- und Medienkanälen haben sich als äußerst wirksam erwiesen, um die Bekanntheit einer Marke oder eines Produkts zu steigern. Denken Sie nur an den Super-Bowl-Werbespot, über den man noch Tage nach dem großen Spiel schmunzeln muss, oder an den eingängigen Jingle, den man im Radio gehört hat und der einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Aber es hat auch seine Nachteile. Zum einen kann es eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen sein, Verbraucher anzusprechen, die weder Bedarf noch Interesse an Ihrem Produkt haben. Aufgrund der Einschränkungen traditioneller Marketingkanäle gibt es einfach keine Möglichkeit, dies zu korrigieren. Hier kommen die Taktiken des dialogorientierten Marketings ins Spiel.

Aufgrund der Natur des digitalen Marketings und der sozialen Medien kann das dialogorientierte Marketing auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden eingehen und nur mit denjenigen interagieren, die ein inhärentes Interesse an einer Dienstleistung oder einem Produkt haben. So wird einfacher, bessere Dialogerfahrungen zu schaffen. Durch den Einsatz dialogorientierter KI lernen Unternehmen, die dialogorientiertes Marketing bereitstellen, schnell und effektiv die Online-Gewohnheiten und -Präferenzen ihrer Kunden kennen und können ihnen Nachrichten und Inhalte bereitstellen, mit denen sie sich wahrscheinlich beschäftigen werden. Dies hilft auch den Verkaufsteams, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ihre Leads zum Zeitpunkt des Gesprächs besser qualifiziert sind.