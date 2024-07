Es gibt sogar eine Bank in einem Boot auf dem Amazonas. Wenn Filialmitarbeiter Fragen zu Produkten oder Dienstleistungen hatten, riefen sie eine Zentrale an, aber oft mussten sie lange auf Antworten warten. Das bedeutete, dass auch der Kunde warten musste, und wie ein Manager es ausdrückte: „Niemand wartet gern.“

Wenn Ihre Kunden in einem so wettbewerbsintensiven Geschäft wie dem Bankwesen keine gute Erfahrung machen, werden sie möglicherweise nicht lange Ihre Kunden sein. Bradesco suchte also nach einer Möglichkeit, den Service zu beschleunigen und gleichzeitig den Grad der Personalisierung für jeden Kunden zu verbessern. Das war der Zeitpunkt, an dem sich die Bank an IBM und Watson wandte.

Watson ist eine KI von IBM, die sich nahtlos in Ihre Arbeitsabläufe einfügt und gleichzeitig in die führenden Plattformen und Tools integriert, die Unternehmen bereits verwenden. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern KI zur Verfügung stellen, wenn sie sie brauchen – und wo sie sie brauchen –, können sich Ihre Teams auf das konzentrieren, was sie am besten können.