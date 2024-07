85 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass generative KI in den nächsten zwei Jahren direkt mit Kunden interagieren wird, so die IBV-Studie „The CEO's Guide to generative AI Study” .

Bauen Sie Ihren intelligenten virtuellen Agenten auf watsonx Assistant auf – unserer Low-Code-/No-Code-Plattform für dialogorientierte KI, die kundenspezifische LLMs (Large Language Models) einbetten kann, die auf watsonx.ai basieren. Die Lösungen von IBM für künstliche Intelligenz ermöglichen es Unternehmen, Self-Service-Aktionen und Antworten zu automatisieren und die Entwicklung außergewöhnlicher Benutzererfahrungen zu beschleunigen.