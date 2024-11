Mit Skill-Flows können Sie noch einen Schritt weiter gehen und mehrere Skills in einem nahtlosen Prozess kombinieren, um die gesamte Pipeline der Bewerberakquise auf LinkedIn zu automatisieren. Oder automatisieren Sie das gesamte Onboarding – vom Sammeln von Unterlagen bis zum Einrichten von Konten – ohne einen Finger zu rühren. Skill-Flows fungieren als Vorlagen und verbinden Aufgaben in einer reibungslosen Reihenfolge, was Zeit spart und dazu beiträgt, dass nichts vergessen wird.