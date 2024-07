Legen Sie in wenigen Minuten mit vorgefertigten Skills los, die auf Sie und Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Schreiben Sie Orchestrate eine Nachricht in natürlicher Sprache, und Orchestrate erledigt den Rest. Es greift auf einen Katalog von Skills zurück, um Ihre Anfragen im richtigen Kontext und in der richtigen Reihenfolge zu bearbeiten.