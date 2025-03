Da Deep Learning und maschinelles Lernen in der Regel synonym verwendet werden, lohnt es sich, die Nuancen zwischen den beiden Begriffen zu beachten. Maschinelles Lernen, Deep Learning und neuronale Netze sind Teilgebiete der künstlichen Intelligenz. Neuronale Netze sind jedoch eigentlich ein Teilgebiet des maschinellen Lernens und Deep Learning ist ein Teilgebiet der neuronalen Netze.

Der Unterschied zwischen Deep Learning und maschinellem Lernen besteht darin, wie jeder Algorithmus lernt. „Deep“ Machine Learning kann gekennzeichnete Datensätze nutzen (überwachtes Lernen), um seinen Algorithmus zu unterstützen, erfordert jedoch nicht unbedingt einen gekennzeichneten Datensatz. Beim Deep-Learning-Prozess werden unstrukturierte Daten in ihrer Rohform (wie Text oder Bilder) aufgenommen und es werden automatisch die Merkmale ermittelt, die verschiedene Datenkategorien voneinander unterscheiden. Dadurch entfällt ein Teil der erforderlichen menschlichen Eingriffe und die Nutzung großer Datenmengen wird möglich. Sie können sich Deep Learning als „skalierbares maschinelles Lernen“ vorstellen, wie Lex Fridman in dieser MIT-Vorlesung1 bemerkte.

Klassisches maschinelles Lernen ist stärker auf menschliches Eingreifen angewiesen, um zu lernen. Menschliche Experten bestimmen die Menge an Merkmalen, um die Unterschiede zwischen Dateneingaben zu verstehen. Normalerweise sind zum Erlernen strukturiertere Daten erforderlich.

Neuronale Netzwerke oder künstliche neuronale Netzwerke (Artificial Neural Networks, ANNs) bestehen aus Knotenschichten, die eine Eingabeschicht, eine oder mehrere verborgene Schichten sowie eine Output-Schicht enthalten. Jeder Knoten oder jedes künstliche Neuron ist mit einem anderen Knoten verbunden und hat eine zugeordnete Gewichtung und einen Schwellenwert. Liegt die Ausgabe eines Knotens über dem angegebenen Schwellenwert, wird dieser Knoten aktiviert und sendet Daten an die nächste Schicht des Netzes. Andernfalls werden von diesem Knoten keine Daten an die nächste Schicht des Netzes weitergeleitet. Das „deep“ in Deep Learning bezieht sich nur auf die Anzahl der Schichten in einem neuronalen Netz. Ein neuronales Netz, das aus mehr als drei Schichten besteht – einschließlich der Eingaben und des Outputs – kann als Deep-Learning-Algorithmus oder als Deep-Neural-Network betrachtet werden. Ein neuronales Netz, das nur drei Schichten hat, ist nur ein einfaches neuronales Netz.

Deep Learning und neuronale Netzen werden als wesentlich für die immer schnelleren Fortschritte in Bereichen wie Computer Vision, Verarbeitung natürlicher Sprache und Spracherkennung angesehen.

Lesen Sie den Blogbeitrag „KI vs. maschinelles Lernen vs. Deep Learning vs. neuronale Netze: Was ist der Unterschied?“ für einen genaueren Blick darauf, wie die verschiedenen Konzepte zusammenhängen.