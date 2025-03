Was ist Bildsegmentierung?

Algorithmen zur Instanzsegmentierung verfolgen in der Regel entweder einen zweistufigen oder einen One-Shot-Ansatz für das Problem. Zweistufige Modelle, wie Region-based Convolutional Neural Networks (R-CNNs), führen eine konventionelle Objekterkennung durch, um Bounding Boxes für jede vorgeschlagene Instanz zu erzeugen, und führen dann eine verfeinerte Segmentierung und Klassifizierung innerhalb jeder Bounding Box durch. One-Shot-Modelle, wie YOLO (You Only Look Once), erreichen eine Instanzsegmentierung in Echtzeit, indem sie die Objekterkennung, Klassifizierung und Segmentierung gleichzeitig durchführen.

One-Shot-Ansätze bieten eine höhere Geschwindigkeit (mit Abstrichen bei der Genauigkeit), während zweistufige Ansätze eine höhere Genauigkeit bieten (mit Abstrichen bei der Geschwindigkeit).