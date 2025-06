Was ist unüberwachtes Lernen?

Exklusives Clustering ist eine Form der Gruppierung, die vorschreibt, dass ein Datenpunkt nur in einem Cluster vorhanden sein kann. Dies kann auch als „hartes“ Clustering bezeichnet werden. k-Means-Clustering ist ein gängiges Beispiel für eine exklusive Clustering-Methode, bei der Datenpunkte verschiedenen k-Gruppen zugewiesen werden, wobei k die Anzahl der Cluster basierend auf der Entfernung vom Schwerpunkt der einzelnen Gruppen darstellt. Die Datenpunkte, die einem bestimmten Schwerpunkt am nächsten liegen, werden in dieselbe Kategorie gruppiert. Ein größerer k-Wert weist auf kleinere Gruppierungen mit höherer Granularität hin, während ein kleinerer k-Wert auf größere Gruppierungen und geringere Granularität hinweist. k-Means-Clustering wird häufig in den Bereichen Marktsegmentierung, Dokument-Clustering, Bildsegmentierung und Bildkomprimierung verwendet.

Überlappende Cluster unterscheiden sich vom exklusiven Clustering dadurch, dass Datenpunkte zu mehreren Clustern mit unterschiedlichen Zugehörigkeitsgraden gehören können. „Soft“ oder „fuzzy“ k-Means-Clustering ist ein Beispiel für überlappendes Clustering.