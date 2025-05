NLG-Systeme sind bereits weit verbreitet, sowohl in Unternehmens- als auch in Verbraucherprodukten, wie z. B. Business-Intelligence-(BI-)Tools und Chatbots. Sprachassistenten kommunizieren über NLG mit den Benutzern.



Führungskräfte nutzen NLG, um komplexe Daten in generierten Text umzuwandeln und so wichtige Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn ein KI-Modell einen Output in menschlicher Sprache generiert, ist das NLG im Einsatz.