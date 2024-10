Was ist datengestützte Entscheidungsfindung?

Mithilfe von prädiktiven Analysen können Unternehmen Trends oder Herausforderungen antizipieren und präventive Maßnahmen ergreifen. Finanzinstitute nutzen fortschrittliche Algorithmen des maschinellen Lernens (ML), um Betrug zu erkennen und vorzubeugen. Ein proaktiver Ansatz bei der Betrugsbekämpfung schützt Kunden vor finanziellen Verlusten und stärkt das Vertrauen in das Unternehmen.

Versorgungsunternehmen setzen maschinelles Lernen und Datenanalysen ein, um Energieverbrauchsmuster genau vorherzusagen. Die Analyse großer Mengen an Echtzeitdaten berücksichtigt die Entwicklung prädiktiver Analysen, die Faktoren wie die Tageszeit, den Wochentag und Energieverbräuche aus der Vergangenheit. Unternehmen können denselben Prozess in der Fertigung und in der Lieferkette für ein Forecasting in Echtzeit und auf Anfrage nutzen.