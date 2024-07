Die Daten eines Unternehmens sind nur so gut, wie sie für Menschen verständlich sind. Programme können nun schnell große Mengen dieser analysierten Daten verwenden, um Dashboards, Visualisierungen und Panels zu erstellen, in denen die Daten gespeichert, angezeigt, sortiert, bearbeitet und an die Stakeholder gesendet werden können. Die Datenvisualisierung dient für Unternehmen mehreren Zwecken: Sie hilft technisch nicht versierten Personen, Analysekonzepte zu verstehen, hilft anderen, Muster in mehreren Datenpunkten zu erkennen, oder zeigt das Wachstum oder den Niedergang eines Unternehmens auf. Sie kann bei der Ideenfindung, der Ideenillustration oder der visuellen Entdeckung helfen. Zu den bewährten Methoden der Datenvisualisierung gehört es, zu verstehen, welche visuelle Darstellung am besten zu den von einem Unternehmen verwendeten Daten und den wichtigsten Aussagen passt, die visuelle Darstellung so sauber und einfach wie möglich zu halten und mit den richtigen Erklärungen und Inhalten sicherzustellen, dass die Zielgruppe versteht, was sie vor sich hat.