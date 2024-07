Branche: Verpackung

Raschere und bessere Planung bei turbulenten Veränderungen

Novolex erhielt einen unmittelbaren Einblick in die verfügbaren Kapazitäten sowie den Marktbedarf und konnte so schneller Entscheidungen treffen und Produkte entwickeln. Trotz der Herausforderungen, die die Pandemie und die Fluktuationen in der Branche mit sich brachten, konnte Novolex seine Bestandslage im Vergleich zum Vorjahr um 16 % verbessern.