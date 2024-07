Nachdem die neue Lösung im gesamten Unternehmen bereitgestellt und von der Nutzerschaft angenommen wurde, konnte der sechswöchige Prozess der Bedarfsvorhersage auf weniger als eine Woche verkürzt werden – das entspricht einer Verringerung um 83 % –, selbst in Zeiten der Veränderung.

„Wir wollten von Anfang an unbedingt auch an unseren Kapazitäten arbeiten“, fügt Nedelcu hinzu. „In diesem Jahr konnten wir unsere Lagerbestände um etwa 16 % optimieren.“ Das bedeutet, dass das Unternehmen für sein Geschäft nun 16 % weniger Inventar als noch vor einem Jahr benötigt – was besonders bemerkenswert in einem Jahr ist, in dem Turbulenzen im Catering Lebensmittelgeschäften erhebliche Zuwächse und Restaurants erhebliche Verluste bescherten.

„Mit diesem Tool können wir sehr schnell herausfinden, wo wir noch über ausreichend Kapazitäten verfügen, und dann die aktuellen Marktanforderungen bedienen“, berichtet Nedelcu. Statt dafür mehrere Wochen zu benötigen, kann das Unternehmen Daten nun innerhalb weniger Stunden verarbeiten. Nach einer nur zweitägigen Analyse, Diskussion und Überprüfung der Daten weiß das Team genau über seine Kapazitäten Bescheid und kann auf dieser Grundlage seine Produktion ankurbeln, um den Markt besser zu versorgen.

„Unseren Teams steht heute an allen Standorten eine einheitliche Methode für den Informationszugriff bereit, um Aufschluss über die jeweiligen Fertigungsanforderungen zu erhalten. Sie wissen also, für welche Produkte es tatsächlich eine Nachfrage gibt und wie viel Inventar wir vor Ort benötigen. Dadurch sind wir wirklich effizienter geworden“, so Nedelcu. „Wir haben heute einen guten Überblick über unsere Daten und können daher bessere Geschäftsentscheidungen treffen und unsere Investitionen entsprechend anpassen. Durch den Einblick in unsere Verfügbarkeiten können wir mit absoluter Zuversicht sagen, was wir anbieten können und was nicht.“

Nedelcu fügt noch hinzu: „Da die Lösung schrittweise implementiert wurde, konnten wir unsere internen Benutzer auch leichter davon überzeugen – sie wurde von ihnen nicht als eine Bedrohung angesehen. Und Converge hat uns den Weg dafür geebnet. Wir wurden optimal unterstützt.“

„Ich bin von Natur aus jemand, der gerne Pläne austüftelt“, so Nedelcu. „Schon meine gesamte Karriere lang. Daher bin ich sehr stolz darauf, dass wir diese Lösung so umsetzen konnten und dass alle im Unternehmen mir ihr Okay gaben, um sie dauerhaft einzusetzen.“

Durch die Transformation seiner Analyseprozesse gelang es dem Lebensmittelverpackungsanbieter, dieses turbulente Jahr souverän zu meistern. Dank der deskriptiven Analysen von IBM Cognos kann sich das Team von Novolex jetzt jederzeit einen genauen Überblick über seine Produktion verschaffen. Darüber hinaus liefert IBM Cognos klare präskriptive Analysen, um selbst im Kontext einer dynamischen Nachfrage die jeweils beste Vorgehensweise vorzugeben.

Jetzt ist Novolex in der letzten Phase seiner Transformation angekommen. Da das Lieferkettenteam von Nedelcu heute im ganzen Unternehmen als vertrauenswürdige Quelle für Prognosekennzahlen gilt, plant das Team, das System noch zu erweitern. In dieser letzten Phase würde dem System die Fähigkeit hinzugefügt werden, Vorhersageanalysen zu erstellen. Damit könnten noch mehr Faktoren bei der Analyse berücksichtigt und noch detailliertere Voraussagen getroffen werden, sodass das Unternehmen besser für die Zukunft vorausplanen kann.

„Natürlich müssen wir uns dauernd an irgendwelche Veränderungen anpassen“, sagt Nedelcu. „Aber während der Pandemie wäre mir das wirklich schwergefallen, wenn wir nicht diesen neuen Prozess und das passende System gehabt hätten.“