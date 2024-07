Unternehmen nutzen prädiktive Analysen, um Muster in diesen Daten zu finden und so Risiken und Chancen zu identifizieren. Prädiktive Analysen werden oft mit Big Data und Data Science in Verbindung gebracht.

Heutzutage werden Unternehmen mit Daten überschwemmt. Diese reichen von Protokolldateien bis hin zu Bildern und Videos, und all diese Daten befinden sich in verteilten Datenspeichern innerhalb eines Unternehmens. Um aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen, nutzen Data Scientists maschinelles Lernen und Deep Learning-Algorithmen, um Muster zu finden und Vorhersagen über zukünftige Ereignisse zu treffen. Zu diesen statistischen Techniken zählen logistische und lineare Regressionsmodelle, neuronale Netze und Entscheidungsbäume. Einige dieser Modellierungstechniken nutzen anfängliches prädiktives Wissen, um zusätzliche prädiktive Erkenntnisse zu gewinnen.