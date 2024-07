Von Traktoren und Lieferwagen bis hin zu Baggern und Müllwagen - unzählige Unternehmen sind bei der Erledigung ihrer Aufgaben auf Schwerlastfahrzeuge angewiesen. Wenn bei diesen Fahrzeugen mechanische Probleme auftreten, können es sich diese Unternehmen nicht leisten, zu lange auf die Lieferung von Ersatzteilen zu warten – weshalb sich so viele an FleetPride wenden.

Homarjun Agrahari, Director, Advanced Analytics bei FleetPride, nimmt die Geschichte auf: „Was uns von unseren Mitbewerbern abhebt, ist die Fähigkeit, Ersatzteile schnell an unsere Kunden zu liefern. Sie können die Teile, die wir verkaufen, in jedem Geschäft kaufen. Der Grund, warum wir die Nummer eins im Heavy-Duty-Ersatzteilmarkt sind, liegt darin, dass wir uns verpflichtet haben, den Kunden die Teile zum richtigen Zeitpunkt, an jedem Ort des Landes und zum richtigen Preis zu liefern.“

FleetPride verwaltet fünf regionale Vertriebszentren und betreibt über 260 Standorte in den USA. „Unser umfangreiches Vertriebsnetz und unsere integrierte Lieferkette sind absolut entscheidend für unseren Erfolg“, sagt Homarjun Agrahari. „Aber es ist eine ständige Herausforderung, eine so große, komplexe Lieferkette reibungslos am Laufen zu halten.“

Er erklärt: „Ein schwaches Glied kann die gesamte Kette gefährden, die Gesamteffizienz beeinträchtigen und den Kundenservice beeinträchtigen. Daher ist es wichtig, dass wir unsere Lager- und Vertriebsprozesse ständig optimieren. Bisher hatten unsere Manager keine standardisierten Kriterien, anhand derer sie die Effektivität von Änderungen an der Betriebsstrategie messen konnten — sie mussten sich auf Erfahrung und Instinkt verlassen.

„Um die Effizienz der gesamten Versorgungskette zu verbessern, wollten wir die Emotionen aus der strategischen Entscheidungsfindung herausnehmen und die Daten für sich sprechen lassen. Bis vor kurzem fehlten uns jedoch die internen Fähigkeiten und die richtigen Werkzeuge, um auf unsere Betriebsdaten zuzugreifen und sie in Erkenntnisse umzuwandeln.