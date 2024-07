Visualisieren Sie Umsatzziele, Verkaufsquoten, Kapazitäten und Anreize in Echtzeit, um Ihre Absatzplanung zu optimieren, die Produktivität zu steigern und Ihre angestrebten Einnahmen zu erreichen. Verknüpfen Sie Ihre Absatzplanungsprozesse mit Geschäftsfaktoren aus anderen Abteilungen (z. B. Finanzen, Operations oder CRM), damit alle Stakeholder an einem zentralen und einheitlichen Ort Einblick in die Verkaufsmetriken erhalten.