Menschen, Ihr wertvollstes Asset Finden Sie die richtigen Talente, sorgen Sie für Motivation und Bindung der Mitarbeiter und richten Sie die Personalabteilung an den Geschäftszielen aus. Nutzen Sie KI, um die Entscheidungsfindung je nach Geschäftsbedarf zu verbessern und neue Strategien zur Personalplanung erfolgreich umzusetzen. Erstellen Sie präzise, KI-gestützte Personalpläne und Lückenanalysen auf der Grundlage von Veränderungen bei der Mitarbeiterentwicklung, dem Standort, der Rückkehr an den Arbeitsplatz, der Vergütung, der Mitarbeiterbindung, der Abwanderungsrate und den strategischen Zielen.

Ihre Möglichkeiten Flexible Personalpläne Planen Sie die ideale Mischung aus Szenarien mit Remote- und Präsenzarbeit. Erhalten Sie eine Echtzeit-Konsolidierung der Betriebskosten mit den Faktoren und Einschränkungen im Personalwesen, dem Bedarf an Talenten und geografischen Faktoren – alles in einer benutzerfreundlichen, kooperativen Software für die Personalanalyse. Erkennen Sie sofort die Auswirkungen auf die Geschäftsziele und -kosten, die Qualifikationsdefizite und die Herausforderungen bei der Talentakquise, die mit verschiedenen Personalszenarien verbunden sind, um eine wirklich effektive Personaleinsatzplanung zu ermöglichen. Demo zur Personalplanung buchen Vollständiger Überblick über HR-Metriken und KPIs Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über den aktuellen Personalbestand, den Arbeitsmarkt, Personalkennzahlen und Talentdefizite. So können Sie auf einfache Weise die effizientesten Aktionspläne und kostengünstigsten Methoden für das Recruiting, die Weiterbildung, das Training und die Nachfolgeplanung ermitteln und gleichzeitig die Kosten optimieren, die Mitarbeiterproduktivität steigern und die Fluktuationsrate senken. KI-gestützte Personaloptimierung Erstellen Sie Prognosen für die Anforderungen des Personalmanagements anhand von Metriken, die auf dynamischen Veränderungen bei Personalbestand, Standort, Vergütungsplanung, Mitarbeiterproduktivität, Mitarbeiterbindung und -fluktuation basieren. Anhand von Was-wäre-wenn-Analysen werden Personalkosten, Personaleinsatzplanung, benötigte Kompetenzen und Qualifikationsdefizite ermittelt, wenn Sie in neue Märkte und Produktkategorien expandieren.

Warum IBM Planning Analytics? Das Tool für die Personalplanung – Automatisierung und Optimierung des Personalwesens. Lösungsübersicht lesen Treffen Sie datengestützte Entscheidungen Profitieren Sie von einer Single-Source-of-Truth (SSOT), indem Sie die Personalplanung mit der Geschäftsstrategie in Einklang bringen. Die Ausweitung der Planung und Analysen der Personalabteilung auf den Finanzbereich und andere Geschäftsbereiche, um die Entscheidungsfindung zu verbessern, sorgt für Transparenz in den Workflows und der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern. Proaktiv planen Reagieren Sie auf sich ändernde Anforderungen hinsichtlich der Personalausstattung – monatlich, täglich oder stündlich. Beurteilen Sie kontinuierlich die passenden Personalkompetenzen Ihrer Mitarbeiter, ermitteln Sie Lücken im Personalbestand und bewerten Sie den zukünftigen Personalbedarf, um eine erfolgreiche Personaleinsatzplanung zu erreichen. Umsatz steigern und Kosten senken Nutzen Sie KI und Szenarienplanung im Rahmen einer benutzerfreundlichen Planungsplattform und berücksichtigen Sie Muster in Ihren Prognosevorlagen wie etwa in Bezug auf Tageszeit, Wochentag, Saisonalität oder die Einführung eines neuen Produkts. Verfolgen Sie direkt die Auswirkungen auf Personalkosten und Geschäftsziele.

Das Team ist fasziniert von den Möglichkeiten, die es dank der IBM Lösung hat. Es hat das Gefühl, mit einer „Kristallkugel“ in die Zukunft blicken zu können, statt nur zu sehen, was gestern passiert ist. Das ist ein tiefgreifendes Umdenken für uns. Ali Haji Chief Financial Officer, Mawgif Mehr erfahren über die Optimierung von Abläufen und Planung mithilfe von Echtzeitanalysen

Häufig gestellte Fragen Unstrukturierte Dateien wie Tabellen, Word-Dokumente, Budgetierungs- und Prognoseanwendungen sowie ERP, CRM und jede beliebige API können von IBM Planning Analytics with Watson integriert werden. Abhängig von den Anforderungen und dem Bedarf Ihres Unternehmens kann der Installationsvorgang 8 Wochen bis mehrere Monate dauern. Die Engine, eine mehrdimensionale Datenbank mit einem zellenorientierten Layout ähnlich wie bei Tabellenkalkulationen, ist das Herzstück von IBM Planning Analytics. Die Zellen werden anhand Ihrer Formeln mit der zugrunde liegenden Datenbank verknüpft. Alle Datenvisualisierungs- und Analysefunktionen von Excel sind auf einer zentralen Plattform verfügbar.