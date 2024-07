Wenn wir an die nationale Verteidigung denken, liegt es nahe, den Mut und die Hingabe der Angehörigen der Streitkräfte in den Vordergrund zu stellen: Das britische Verteidigungsministerium (Ministry of Defence, MoD) beschäftigt mehr als 190.000 Menschen in der britischen Armee, der Royal Navy, der Royal Air Force und dem Strategic Command. Wir sollten jedoch nicht den wichtigen Beitrag der 58.000 zivilen Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums vergessen, die eine breite Palette von unterstützenden Dienstleistungen erbringen, um die Sicherheit der Nation zu gewährleisten.