Was ist eine relationale Datenbank?

Der Hauptvorteil des relationalen Datenbankkonzepts ist die Möglichkeit, durch die Verknüpfung von Tabellen aussagekräftige Informationen zu erstellen. Die Verknüpfung von Tabellen ermöglicht es Ihnen, die Beziehungen zwischen den Daten zu verstehen, oder wie die Tabellen miteinander verbunden sind. SQL bietet die Möglichkeit, Abfragen zu zählen, zu addieren, zu gruppieren und auch zu kombinieren. SQL kann grundlegende mathematische Funktionen und Zwischensummen sowie logische Transformationen durchführen. Analysten können die Ergebnisse nach Datum, Name oder einer beliebigen Spalte ordnen. Diese Eigenschaften machen den relationalen Ansatz zum beliebtesten Abfragetool in der heutigen Geschäftswelt.

Relationale Datenbanken haben im Vergleich zu anderen Datenbankformaten mehrere Vorteile:

Bedienungskomfort

Aufgrund ihrer Produktlebensdauer hat sich eine größere Gemeinschaft rund um relationale Datenbanken gebildet, was zum Teil ihre weitere Verwendung begünstigt. Mit SQL ist es auch einfach, Datensätze aus mehreren Tabellen abzurufen und einfache Transformationen wie Filterung und Aggregation durchzuführen. Die Verwendung von Indizes in relationalen Datenbanken ermöglicht es ihnen auch, diese Informationen schnell zu finden, ohne jede Zeile der ausgewählten Tabelle zu durchsuchen.

Während relationale Datenbanken in der Vergangenheit als starrere und unflexiblere Datenspeicheroption angesehen wurden, ändern Fortschritte in der Technologie und DBaaS-Optionen diese Wahrnehmung. Zwar ist der Aufwand für die Entwicklung von Schemata im Vergleich zu NoSQL-Datenbankangeboten immer noch höher, doch relationale Datenbanken werden mit der Migration in Cloud-Umgebungen immer flexibler.

Reduzierte Redundanz

Relationale Datenbanken können Redundanz auf zwei Arten beseitigen. Das relationale Modell selbst reduziert die Datenredundanz durch einen Prozess, der als Normalisierung bekannt ist. Wie bereits erwähnt, sollte eine Kundentabelle nur eindeutige Datensätze von Kundeninformationen protokollieren, anstatt diese Informationen für mehrere Transaktionen zu duplizieren.

Gespeicherte Verfahren tragen auch dazu bei, sich wiederholende Arbeit zu reduzieren. Wenn zum Beispiel der Datenbankzugriff auf bestimmte Rollen, Funktionen oder Teams beschränkt ist, kann eine gespeicherte Prozedur bei der Verwaltung der Zugriffskontrolle helfen. Durch diese wiederverwendbaren Funktionen bleibt den Anwendungsentwicklern mehr Zeit für die Erledigung wichtigerer Aufgaben.

Einfaches Backup und Disaster-Recovery

Relationale Datenbanken sind transaktional. Sie gewährleisten, dass der Zustand des gesamten Systems zu jedem Zeitpunkt konsistent ist. Die meisten relationalen Datenbanken bieten einfache Export- und Importoptionen, die das Sichern und Wiederherstellen einfach machen. Diese Exporte können sogar erfolgen, während die Datenbank ausgeführt wird, was die Wiederherstellung bei einem Ausfall erleichtert. Moderne, cloudbasierte relationale Datenbanken können eine fortlaufende Spiegelung durchführen, sodass der Datenverlust bei der Wiederherstellung in Sekunden oder weniger gemessen werden kann. Die meisten cloudverwalteten Dienste ermöglichen es Ihnen, Read Replicas zu erstellen, wie z. B. IBM® Cloud Databases for PostgreSQL. Diese Read Replicas ermöglichen es Ihnen, eine schreibgeschützte Kopie Ihrer Daten in einem Cloud-Rechenzentrum zu speichern. Replicas können auch zu Lese-/Schreibinstanzen für die Notfallwiederherstellung hochgestuft werden.