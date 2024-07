Router: Ein Router ist eine physische oder virtuelle Einheit, die Informationen in Form von Datenpaketen zwischen Netzen sendet. Router analysieren die Daten in den Paketen und bestimmen so, auf welchem Weg die Informationen am besten zu ihrem letztlichen Ziel gelangen. Router leiten Datenpakete weiter, bis sie an ihrem Zielknoten angekommen sind.