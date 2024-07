Was ist ein Content Delivery Network (CDN)?

Ein Content Delivery Network ist ein Netz von Servern, die geografisch verteilt sind, um eine schnellere Webleistung zu ermöglichen, indem Kopien von Webinhalten näher an den Nutzern platziert werden oder die Bereitstellung dynamischer Inhalte (z. B. Live-Video-Feeds) erleichtert wird.



Jeder CDN-Server befindet sich am so genannten "Netz-Edge" - näher an den Nutzern als der Host-Server, von dem die Website stammt. Aus diesem Grund werden CDN-Server oft als "Edge-Server" bezeichnet. Jeder Server speichert oder zwischenspeichert Kopien eines Teils der Webinhalte - HTML-Dateien, Bilder, Audio, Video, Anwendungen - vom Host-Server. Indem es die Entfernung zwischen diesen Inhalten und den Benutzern verringert, hilft das Netz zur Bereitstellung von Inhalten dem Publisher der Website, einen schnelleren Durchsatz zu realisieren, die Ladezeit für seine Benutzer zu verkürzen und seine eigene Bandbreitennutzung und seine Kosten zu kontrollieren.

In der Regel kaufen Unternehmen CDN-Services von CDN-Anbietern, die ihre eigenen Servernetze unterhalten.

In dem Video "Was ist ein Content Delivery Network?" geht IBM Chefarchitekt Ryan Sumner auf ein Szenario ein, in dem ein CDN dazu beiträgt, die Website- und Seitenaufrufzeit für weltweit verteilte Benutzer zu beschleunigen:

