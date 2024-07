Was ist Block Storage?

SANs

Entwickler stellen Block Storage häufig über ein Storage Area Network (SAN) bereit. Ein SAN ist ein Computernetz, das den Zugriff auf Datenspeicher ermöglicht. SANs bieten Block Storage für andere vernetzte Systeme, als ob diese Blöcke lokal angeschlossene Geräte wären. Beispielsweise kann ein Server über eine Datennetzverbindung – wie Fibre Channel, Internet Small Computer System Interface (iSCSI) oder Infiniband – an ein SAN angeschlossen werden, um auf einen Block zuzugreifen, als wäre es ein Datenträger mit lokalem Zugriff. Sie können auch mehrere Speicherarrays in einem SAN konfigurieren und mehrere Server an das SAN anschließen.



Ein SAN besteht aus zahlreichen Elementen oder Schichten. Die erste ist die Host-Schicht, die aus dem Server besteht, auf dem ein Netzbetriebssystem läuft und der über eine Host-Bus-Adapterkarte mit dem Datennetz verbunden ist, das wiederum über ein Kabel mit dem Speichernetz verbunden ist. Die Host-Schicht ist mit der Fabric-Schicht verbunden, die eine Sammlung von Geräten wie SAN-Switches, Router, Protokollbrücken, Gateway-Geräte und Kabel ist. Die Fabric-Schicht interagiert mit der Speicherschicht, die aus den physischen Speichergeräten wie Festplattenlaufwerken, Magnetbändern oder optischen Medien besteht.

RAID-Arrays

Block Storage allein bietet nicht viel Redundanz, was bedeutet, dass RAID-Arrays für eine geschäftskritische Block Storage-Implementierung in Betracht gezogen werden sollten. RAID (Redundant Array of Independent Disks) schützt Daten, indem sie auf zwei oder mehr Laufwerke geschrieben werden. Fällt eine Festplatte aus, können die Informationen auf der/den anderen Festplatte(n) in der Regel ersetzt werden, ohne dass der Benutzer eine Unterbrechung bemerkt.

Open-Source-Lösungen

Open-Source-Alternativen zu herkömmlichen herstellerzentrierten SAN-Lösungen sind im Aufwind. Fast täglich entstehen neue Projekte und etablierte Projekte werden weiter verbessert und um neue Funktionen erweitert. Das Open-Source-Projekt FreeNAS bietet sowohl Block Storage als auch softwaredefiniertes RAID; Openfiler ist eine weitere Open-Source-Speicherlösung mit Unterstützung für Block Storage und RAID.

Auch wenn Open Source im Speichersektor viele Möglichkeiten bietet, so erfordert ein erfolgreicher Einsatz doch das entsprechende Fachwissen, was wiederum bedeutet, dass sich die Speicheradministratoren für Support und Service an spezialisierte Anbieter wenden müssen.