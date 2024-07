Was ist Data Science?

Es kann leicht passieren, dass die Begriffe „Data Science“ und „Business Intelligence“ (BI) verwechselt werden, da sie sich beide auf die Daten eines Unternehmens und die Analyse dieser Daten beziehen, aber sie unterscheiden sich im Fokus.

Business Intelligence (BI) ist in der Regel ein Überbegriff für die Technologie, die Data Preparation, Data Mining, Datenverwaltung und Datenvisualisierung ermöglicht. Business-Intelligence-Tools und -Prozesse ermöglichen es Endbenutzern, verwertbare Informationen aus Rohdaten zu identifizieren, was die datengestützte Entscheidungsfindung in Unternehmen verschiedener Branchen erleichtert. Während sich Data Science-Tools in dieser Hinsicht weitgehend überschneiden, konzentriert sich Business Intelligence mehr auf Daten aus der Vergangenheit, und die Erkenntnisse aus BI-Tools sind eher deskriptiver Natur. BI nutzt Daten, um zu verstehen, was in der Vergangenheit geschehen ist, um eine Vorgehensweise festzulegen. BI ist auf statische (unveränderliche) Daten ausgerichtet, die in der Regel strukturiert sind. Data Science verwendet zwar deskriptive Daten, aber in der Regel zur Bestimmung von Prognosevariablen, die dann zur Kategorisierung von Daten oder zur Erstellung von Prognosen verwendet werden.

Data Science und BI schließen sich nicht gegenseitig aus – digital versierte Unternehmen nutzen beides, um ihre Daten vollständig zu verstehen und einen Mehrwert daraus zu ziehen.