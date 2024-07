Contextor evaluierte verschiedene Lieferanten im Bereich des maschinellen Lernens und war beeindruckt von der Fähigkeit von IBM, kognitive und Cloud-Technologien anzubieten, sowie von der Position des Unternehmens als vertrauenswürdiger IT-Anbieter für viele große Unternehmen in Frankreich und weltweit.

Pierre Col bestätigt: „IBM und die kognitiven Lösungen von Watson werden von wichtigen Akteuren im Banken- und Energiesektor hoch geschätzt. Wir waren der Meinung, dass der Aufbau einer stärkeren Beziehung zu IBM uns sowohl technisch als auch geschäftlich Türen öffnen könnte. IBM hat zum Beispiel großes Potenzial, als Systemintegrator zu agieren und unsere RPA-Software zu nutzen, um angepasste Automatisierungslösungen für seine Kunden zu entwickeln.“

Die erste kognitive Lösung, die Contextor nutzte, war IBM Watson Machine Learning. Damit baute das Unternehmen ein Modell für maschinelles Lernen, das das Business Process Mining bei neuen Projekten automatisiert und beschleunigt. Das Modell wird anhand von einer Folge von Aktionen trainiert, die bereits als bekannte Teile allgemeiner Geschäftsprozesse identifiziert wurden. Anschließend können damit neue Sequenzen analysiert, ähnliche Muster erkannt und diese wiederum beurteilt werden, ob sie Teil desselben Prozesses sind. Auf diese Weise erhalten die Beraterinnen und Berater von Contextor sofortige Erkenntnisse über die Arbeitspraktiken einer Firma, ohne stundenlang Tausende von Protokollzeilen durchforsten zu müssen.

Als Nächstes prüft Contextor auch, wie IBM Watson Natural Language Classifier in seine RPA-Lösungen für Kunden eingebettet werden kann, um beispielsweise eingehende E-Mails von Kunden zu analysieren, ihren Inhalt und Kontext zu verstehen und sie zur weiteren Verarbeitung an den am besten geeigneten Kundendienstmitarbeiter weiterzuleiten.

Contextor sieht auch Potenzial in IBM Watsonx Assistant, die Fähigkeiten menschlicher Mitarbeiter zu erweitern, indem er als KI-gestützter Chatbot Fragen beantwortet und Informationen in Sekundenschnelle abruft. Solche Chatbots könnten als erster Ansprechpartner im Kundendienst eingesetzt werden. Das würde bei der Sichtung von Kundenanfragen helfen und könnte gegebenenfalls automatisch RPA-Workflows auslösen. Sie könnten auch intern als virtuelle persönliche Assistenten für Mitarbeiter eingesetzt werden, die intelligente Alerts bereitstellen, Fragen beantworten und auf Wunsch RPA-Aufgaben übernehmen.

Die Möglichkeit, die RPA-Technologie von Contextor über benutzerfreundliche cloudbasierte APIs in IBM Watson-Dienste zu integrieren, ist ebenfalls ein entscheidender Vorteil: So können die Entwickler von Contextor einem RPA-Projekt bei Bedarf schnell kognitive Funktionalitäten hinzufügen, ohne die gesamte Lösung überarbeiten zu müssen.

Pierre Col merkt an: „Wir entwickeln jetzt durch kognitive Funktionen erweiterte RPA-Lösungen, die entweder vor Ort oder in der IBM Cloud ausgeführt werden können, und wir informieren unsere Kunden über die Vorteile des cloudbasierten Ansatzes.“ Cloud-Technologien können beispielsweise die Markteinführungszeit beschleunigen, da die Vorabinvestitionen, Installations- und Konfigurationsprobleme entfallen, die bei einer lokalen Lösung auftreten. Auch die Einsparungen bei der Hardware- und Softwarewartung können langfristig erheblich sein.“