Natural Language Understanding ist unser branchenführender Service für die Textanalyse, der in vorhandene Datenpipelines integriert werden kann. Je nach Feature werden bis zu 13 Sprachen unterstützt. NLU wird in Rechenzentren in Dallas, Washington DC, Frankfurt und Sydney gehostet.

Sie können Watson Natural Language Understanding hinter Ihrer Firewall oder in einer beliebigen Cloud bereitstellen.

Watson kann mit unternehmensspezifischen Textdaten trainiert werden und mithilfe von Watson Knowledge Studio gezielt die jeweils benötigten Erkenntnisse extrahieren.

Durch Gewinnen umsetzbarer Erkenntnisse in Echtzeit geben Sie Ihren Mitarbeitern leistungsstarke Werkzeuge an die Hand, um Metadaten und Muster aus riesigen Datenbeständen zu erfassen.