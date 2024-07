Als das IBM Garage-Team das Projekt in Angriff nahm, hatten MANA und seine Freiwilligen bereits die ersten MANA-Vox-Algorithmen entwickelt. Das IBM Team in Frankreich hatte ebenfalls dazu beigetragen, das grundlegende Anwendungsdesign und die Entwicklung voranzutreiben, einschließlich der Bereitstellung einiger IBM Watson-Services. Der nächste Schritt bestand darin, unter Verwendung von Best Practices ein stabiles, einsatzbereites Minimum Viable Product (MVP) zu entwickeln.

„MANA hat viele leidenschaftliche, intelligente Freiwillige, die an verschiedenen Teilen des Tools mitgearbeitet haben. Aber da es nicht von einer Person oder einem Team erstellt wurde, fehlte es an einem einheitlichen Konzept. Wir haben uns an das IBM Garage-Team gewandt, um das Projekt voranzubringen und ein einzigartiges Tool an einem zentralen Ort zu entwickeln. Außerdem sollte das Tool einfach zu bedienen sein“, sagt Zoe Berenger, Technology Consultant und Product Manager bei MANA Community.