IBM® Watson Studio gibt Data Scientists, Entwicklern und Analysten die Möglichkeit, KI-Modelle aufzubauen, auszuführen und zu verwalten und außerdem ihre Entscheidungen überall in IBM® Cloud Pak for Data zu optimieren. Bringen Sie Teams zusammen, automatisieren Sie KI-Lebenszyklen und beschleunigen Sie die Time-to-Value in einer offenen Multicloud-Architektur.



Verbinden Sie Open-Source-Frameworks wie PyTorch, TensorFlow und scikit-learn mit IBM und seinen Ökosystem-Tools für codebasierte und visuelle Data Science. Arbeiten Sie mit Jupyter Notebooks, JupyterLab und CLIs – oder in Sprachen wie Python, R und Scala.