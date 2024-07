Shanghai Changjiang Science and Technology Development Co. Ltd.

Mit der neuen Lösung sind die Patienten nun viel besser über ihre potenziellen Risiken informiert. Außerdem können medizinische Mitarbeiter – oder die Patienten selbst – nun eine größere Anzahl von Personen in kürzerer Zeit untersuchen. Dadurch werden bisher unerreichte Querschnitte der Bevölkerung untersucht, sodass bereits gehandelt werden kann, bevor ein Schlaganfall auftritt. Und was noch besser ist: Die Analysefunktionen der Watson-basierten Plattform liefern diagnostische Ergebnisse, die das Risiko eines bestimmten Patienten um 15 Prozent genauer vorhersagen als die bisher verwendeten subjektiven Methoden.

Mit der Lösung können Krankenhäuser auch neue Behandlungspläne und Rehabilitationsprogramme prüfen und entwickeln, die datengesteuert sind und sich auf bewährte Ergebnisse konzentrieren. Und die Ärzte können gezielte Behandlungsempfehlungen abgeben, die auf der persönlichen Krankengeschichte eines Patienten und damit verbundenen Faktoren basieren. Nachdem die Behandlungsergebnisse in einem Krankenhaus in den ersten sechs Monaten des Projekts aufgezeichnet wurden, war die Watson-basierte Lösung in der Lage, den Rehabilitationserfolg mit einer Genauigkeit von 80,89 Prozent vorherzusagen. Und je mehr Daten in das System eingespeist werden, desto genauer werden diese Vorhersagen wahrscheinlich werden.

Insgesamt waren sowohl Shanghai Changjiang Science and Technology Development als auch die beteiligten Krankenhäuser mit der Entscheidung für die IBM Technologie zur Unterstützung der Lösung zufrieden. Das Angebot von Watson Studio stellte eine einfach zu bedienende Plattform bereit, die sich problemlos in mehrere Plattformen integrieren ließ und die Isolierung von Daten beendete. Und durch den Einsatz der API Connect-Technologie konnte das Unternehmen die Lösung leichter an eine größere Anzahl von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen weitergeben und so bessere medizinische Ergebnisse in ganz China erzielen. „Dank der Zusammenarbeit mit IBM waren wir in der Lage, die Leistung der KI zu nutzen, um Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses eine bessere Versorgung zu bieten“, sagt Zhang YuYu, General Manager bei Shanghai Changjiang Science and Technology Development.