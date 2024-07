Am einfachsten lässt sich die Funktionsweise von ETL verstehen, wenn Sie wissen, was in den einzelnen Schritten des Prozesses geschieht.

Extrahieren

Bei der Datenextraktion werden die Rohdaten von den Quellorten in einen Staging-Bereich kopiert oder exportiert. Datenverwaltungsteams können Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen extrahieren, wobei es sich um strukturierte oder unstrukturierte Daten handeln kann. Zu diesen Quellen gehören unter anderem:

SQL- oder NoSQL -Server

CRM- und ERP-Systeme

Einfachdateien

E-Mail

Webseiten

Transformation

Im Staging-Bereich werden die Rohdaten einer Datenverarbeitung unterzogen. Hier werden die Daten für den beabsichtigten analytischen Anwendungsfall transformiert und konsolidiert. Diese Phase kann die folgenden Aufgaben umfassen:

Filtern, Bereinigen, Deduplizieren, Validieren und Authentifizieren der Daten.

Durchführen von Berechnungen, Übersetzungen oder Zusammenfassungen auf Grundlage der Rohdaten. Hierzu gehören z. B. das Ändern von Zeilen- und Spaltenüberschriften, das Umrechnen von Währungen oder anderen Maßeinheiten, das Bearbeiten von Textstrings und vieles mehr.

Durchführen von Audits zur Sicherstellung von Datenqualität und Compliance.

Entfernen, Verschlüsseln oder Schützen von Daten, die von Branchen- oder Regierungsbehörden reguliert werden.

Formatieren der Daten in Tabellen oder verbundenen Tabellen, die dem Schema des Ziel-Data-Warehouse entsprechen.

Laden

In diesem letzten Schritt werden die transformierten Daten aus dem Staging-Bereich in ein Ziel-Data-Warehouse verschoben. In der Regel beinhaltet dies ein anfängliches Laden aller Daten, gefolgt von einem regelmäßigen Laden von inkrementellen Datenänderungen und, seltener, von vollständigen Aktualisierungen, um Daten im Warehouse zu löschen und zu ersetzen. Bei den meisten Unternehmen, die ETL verwenden, ist der Prozess automatisiert, genau definiert, kontinuierlich und stapelgesteuert. Normalerweise findet ETL außerhalb der Geschäftszeiten statt, wenn der Datenverkehr auf den Quellsystemen und im Data Warehouse am niedrigsten ist.