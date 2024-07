Garanti BBVA, die zweitgrößte Bank der Türkei, ist ein integrierter Konzern für Finanzdienstleistungen. Die Bank ist in allen Segmenten des Bankensektors tätig und umfasst Firmenkunden, Gewerbekunden, kleine und mittlere Unternehmen, Zahlungssysteme, Privatkunden und Investmentbanking. Die Anwender der Bank benötigen in Echtzeit Zugriff auf ihre Kerndaten in Echtzeit, um die täglichen Aufgaben erledigen und Berichte erstellen zu können. Deshalb entschied sich Garanti BBVA für IBM Db2 for z/OS Remote als Quelle, um seine geschäftskritischen Db2 z/OS-Daten für dezentrale Ziele wie Exadata und Kafka verfügbar zu machen.