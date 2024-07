Was ist Datenvisualisierung?

Die früheste Form der Datenvisualisierung kann bis zu den Ägyptern im 17. Jahrhundert zurückverfolgt werden und diente vor allem zur Unterstützung der Navigation. Im Laufe der Zeit wurden Datenvisualisierungen für breitere Anwendungen genutzt, z. B. in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Gesundheit. Edward Tufte veröffentlichte The Visual Display of Quantitative Information (Link außerhalb von IBM), worin er aufzeigte, wie man Datenvisualisierung nutzen kann, um Daten effektiver zu präsentieren. Sein Buch ist nach wie vor aktuell, vor allem, weil die Unternehmen ihre Leistungskennzahlen in Echtzeit über Dashboards melden. Dashboards sind effektive Datenvisualisierungstools zur Verfolgung und Visualisierung von Daten aus mehreren Datenquellen, die einen Einblick in die Auswirkungen bestimmter Verhaltensweisen eines Teams oder eines benachbarten Teams auf die Leistung geben. Dashboards umfassen gängige Visualisierungstechniken, wie z. B.:

Tabellen: Diese besteht aus Zeilen und Spalten, die zum Vergleich von Variablen verwendet werden. Tabellen können eine große Menge an Informationen strukturiert darstellen, aber sie können auch Nutzer überfordern, die lediglich nach übergeordneten Trends suchen.

Kreisdiagramme und gestapelte Balkendiagramme: Diese Diagramme sind in Abschnitte unterteilt, die Teile eines Ganzen darstellen. Sie bieten eine einfache Möglichkeit, Daten zu organisieren und die Größe der einzelnen Komponenten miteinander zu vergleichen.

Liniendiagramme und Flächendiagramme: Diese visuellen Darstellungen zeigen Veränderungen in einer oder mehreren Größen an, indem sie eine Reihe von Datenpunkten über einen bestimmten Zeitraum aufzeichnen, und werden häufig in Vorhersageanalysen verwendet. Liniendiagramme verwenden Linien, um diese Veränderungen zu veranschaulichen, während Flächendiagramme Datenpunkte mit Liniensegmenten verbinden, Variablen übereinander stapeln und Farben zur Unterscheidung zwischen Variablen verwenden.

Histogramme: In diesen Diagrammen wird eine Zahlenverteilung in Form eines Balkendiagramms (ohne Leerzeichen zwischen den Balken) dargestellt, das die Menge der Daten in einem bestimmten Bereich abbildet. Diese Darstellung macht es dem Endbenutzer leicht, Ausreißer in einem bestimmten Datensatz zu erkennen.

Streudiagramme: Diese visuellen Darstellungen sind nützlich, um die Beziehung zwischen zwei Variablen aufzudecken, und werden häufig bei der Regressionsdatenanalyse verwendet. Diese können jedoch manchmal mit Blasendiagrammen verwechselt werden, die zur Visualisierung von drei Variablen über die x-Achse, die y-Achse und die Größe der Blase verwendet werden.

Heatmaps: Diese grafischen Darstellungen sind hilfreich bei der Visualisierung von Verhaltensdaten nach Standort. Dies kann ein Ort auf einer Karte oder sogar eine Webseite sein.