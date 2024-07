Was ist Business Intelligence?

Der Begriff Business Intelligence wurde erstmals 1865 von dem Autor Richard Millar Devens verwendet, als er einen Bankier zitierte, der vor seinen Konkurrenten Informationen über den Markt sammelte. 1958 erforschte ein IBM-Computerwissenschaftler namens Hans Peter Luhn das Potenzial der Nutzung von Technologie zur Erfassung von Business Intelligence. Seine Forschung trug dazu bei, Methoden für die Entwicklung einiger der frühen Analyseplattformen von IBM zu etablieren.

In den 1960er und 70er Jahren wurden die ersten Datenmanagementsysteme und Entscheidungsunterstützungssysteme (DSS) entwickelt, um wachsende Datenmengen zu speichern und zu organisieren.



„Viele Historiker gehen davon aus, dass die moderne Version von Business Intelligence aus der DSS-Datenbank hervorgegangen ist“, heißt es auf der IT-Bildungsseite Dataversity. „In dieser Zeit wurde eine Reihe von Tools entwickelt, mit dem Ziel, auf einfachere Weise auf Daten zuzugreifen und sie zu organisieren. OLAP, Executive Information Systems und Data Warehouses waren einige der Tools, die für die Arbeit mit DSS entwickelt wurden. 2



In den 1990er Jahren wurde Business Intelligence immer beliebter, aber die Technologie war immer noch komplex. In der Regel war dafür IT-Unterstützung erforderlich, was häufig zu Rückständen und verzögerten Berichten führte. Selbst ohne IT brauchten Business Intelligence-Analysten und Benutzer umfassende Schulungen, um ihre Daten erfolgreich abfragen und analysieren zu können. 3



Bei der jüngsten Entwicklung liegt der Schwerpunkt auf Self-Service-BI-Anwendungen, die es auch nicht fachkundigen Benutzern ermöglichen, von ihren eigenen Berichten und Analysen zu profitieren. Moderne Cloud-basierte Plattformen haben die Reichweite von BI zudem über geografische Grenzen hinaus erweitert. Viele Lösungen verarbeiten heute Big Data und beinhalten eine Echtzeitverarbeitung, wodurch Entscheidungsprozesse auf der Grundlage aktueller Informationen ermöglicht werden.