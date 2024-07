QMF for Workstation, QMF for IBM® WebSphere und der QMF Z Client ermöglichen die Verwendung von JavaScript in Prozeduren, um logische „If-then“-Anweisungen, Schleifen und mehr hinzuzufügen.

Über eine REST-API erleichtert JavaScript die schnelle Entwicklung von webbasierten Frontends. Eine QMF-JavaScript-Spalte ermöglicht Datenmanipulationen, die sonst in SQL nicht praktikabel oder möglich sind.