Apache Hadoop wurde in Java geschrieben, aber je nach Big Data-Projekt können Entwickler in der Sprache ihrer Wahl programmieren, beispielsweise in Python, R oder Scala. Mit dem enthaltenen Hadoop-Streaming-Dienstprogramm können Entwickler MapReduce-Jobs mit jedem Skript oder jeder ausführbaren Datei als Mapper oder Reducer erstellen und ausführen.