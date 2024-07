IBM Spectrum Symphony® bietet Unterstützung für eine hybride HPC-Cloud und ermöglicht die Weiterleitung von Workloads an mehrere Clouds und Daten, die automatisch in die oder aus der Cloud bereitgestellt werden. Darüber hinaus können in der Cloud genutzte Ressourcen je nach Workload-Anforderungen und Planungsrichtlinien automatisch skaliert werden. IBM Spectrum Symphony ist für die vollautomatische Bereitstellung in der IBM Cloud verfügbar.