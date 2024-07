Was ist SAP?

Durch die Migration auf die S/4HANA-Cloud-Lösung von SAP konnte beispielsweise ein großes Konsortium von Krankenhäusern in Indien3 die Bestandsverwaltung und die Bezahlung von Lieferanten zentralisieren und gleichzeitig in Echtzeit mit seinem sicheren Krankenhausinformationssystem kommunizieren, das sensible gesundheitsbezogene Daten wie Krankenakten enthält.

In der norwegischen Luftfahrtindustrie wurde die Ariba-Technologie von SAP zur Reduzierung der CO2-Emissionen4 eingesetzt, indem die Vertragsgestaltung, die Beschaffung und das Risiko einer Marke verwaltet wurden.

In Amerika hat ein großes Versicherungsunternehmen5 in seinen Büros in New York eine Reihe von SAP-Lösungen eingesetzt, um genauere Erkenntnisse aus seinen Finanzdaten zu gewinnen, diese Daten schneller zu verarbeiten und Strategien für die Zukunft zu entwickeln.

Das Management-Software-Ökosystem von SAP ist auf eine Vielzahl von Geschäftsanwendungen zugeschnitten. Zu den beliebtesten Anwendungsfällen gehören: