Was ist Talentakquise?

Der Prozess der Talentakquise umfasst in der Regel die folgenden Schritte:



Stellenanalyse: Bestimmen Sie die Anforderungen der Stelle, einschließlich der Verantwortlichkeiten, der erforderlichen Qualifikationen und Fähigkeiten.



Suche: Suchen Sie aktiv nach qualifizierten Kandidaten, indem Sie Stellenbörsen, das ATS, Konferenzen, Networking-Veranstaltungen, Empfehlungen von Mitarbeitern und soziale Medien (wenn möglich auch die sozialen Medien der derzeitigen Mitarbeiter) nutzen.



Screening: Prüfen Sie Bewerbungen und Lebensläufe, um die Kandidaten in die engere Auswahl zu nehmen, die die Kriterien für die Stelle erfüllen, die Fähigkeiten zur erfolgreichen Ausübung der Tätigkeit mitbringen und kulturell zum Unternehmen passen. Schriftliche Tests, Kompetenzbewertungen, Hintergrundüberprüfungen und Drogentests können eingesetzt werden, um das Bewerberfeld weiter einzugrenzen.



Vorstellungsgespräche: Führen Sie Telefongespräche, Vorgespräche und ausführliche Interviews (einschließlich Verhaltens- und Situationsinterviews, falls zutreffend), um die Fähigkeiten, Qualifikationen und die kulturelle Eignung der Kandidaten für das Unternehmen zu beurteilen.



Auswahl: Bestimmen Sie den am besten geeigneten Kandidaten für die Stelle, indem Sie das Feedback aus den Screening- und Interviewprozessen auswerten.



Angebot: Bieten Sie dem ausgewählten Kandidaten eine Stelle an, einschließlich Jobtitel und Stellenbeschreibung, Vergütungsdetails, Startdatum und Informationen über Sozialleistungen und andere relevante Bedingungen.



Onboarding: Integrieren Sie den neuen Mitarbeiter mithilfe eines effektiven Orientierungs- und Onboarding-Prozesses in das Unternehmen. Dazu gehört die Bereitstellung der notwendigen Informationen, Ressourcen und Schulungen, damit sie sich reibungslos in ihre Rolle einfinden und ihre Aufgaben, die Organisation und ihre Mission und Werte verstehen können.



Talent Relationship Management: Erweitern Sie das Talentmanagement über die Akquisitionsphase hinaus, indem Sie die Erfahrungen der neuen Teammitglieder im Unternehmen verfolgen und unterstützen: Pflegen Sie die Kommunikation, binden Sie sie in ihre Arbeit ein und nutzen Sie Tools zur Talententwicklung, um sie zum Lernen zu ermutigen, ihre Fähigkeiten zu verbessern und sie im Hinblick auf interne Beförderungen zu bewerten. Bleiben Sie mit vielversprechenden Kandidaten, die nicht ausgewählt wurden, in Kontakt, um positive Beziehungen aufzubauen und den Talentpool des Unternehmens zu vergrößern.

Der Einsatz von Technologie, Daten und Analysen kann den Prozess der Talentakquise optimieren und ihn effektiver und effizienter machen. Sorgen Sie während des gesamten Prozesses für ein positives Bewerbererlebnis und unterstützen Sie die Grundsätze der Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration, um ein einladendes und faires Umfeld für alle Bewerber zu schaffen.