Um die zur Erreichung seiner Ziele erforderlichen internen Fähigkeiten aufzubauen, wandte sich FAW-Volkswagen an einen vertrauenswürdigen Partner, mit dem das Unternehmen seit mehr als 20 Jahren zusammenarbeitet: IBM Consulting. Das Team von IBM unterstützte FAW-Volkswagen nicht nur dabei, die Fähigkeiten des Entwicklungsteams des Kunden zu verbessern, sondern auch die Art des Teams innerhalb des Unternehmens.

Dies war kein reiner Trainingsworkshop. IBM Consulting setzte die IBM Garage Methodik ein – bewährte Praktiken, die ein Unternehmen bei der Entwicklung, Erstellung und Skalierung von Lösungen für die End-to-End-Transformation anleiten –, um das F&E-Center von FAW-Volkswagen in Chengdu, China, dabei zu unterstützen, ein mehr als 150-köpfiges Team für digitale Innovation in Design Thinking und agilen Abläufen, einschließlich DevOps-Praktiken, aufzubauen und zu schulen, um die Transformation der Organisation in ein kundenorientierteres Unternehmen zu unterstützen. Der Prozess brachte innovative Ideen hervor und stattete FAW-Volkswagen mit den Praktiken, Technologien und dem Fachwissen aus, um diese Ideen schnell in Geschäftswert umzusetzen.

So haben die Teams beispielsweise einen Mangel im Zusammenhang mit den drei verschiedenen Netzwerkplattformen für die drei großen Automarken von FAW-Volkswagen festgestellt. Ein Mangel an Skalierbarkeit und Stabilität der Plattformen behinderte die Innovation und die Umsetzung neuer Projekte. „Auf der Grundlage dieser Entdeckung“, so Jin, „haben wir die Integration der drei Marken eingeleitet und eine fortschrittliche, stabile und entwicklungsfähige Plattform für das Internet der Fahrzeuge geschaffen, um das aktuelle Dilemma zu lösen und die laufende Innovation zu fördern, die leichter auf alle Marken angewendet werden kann.“

Auf der technologischen Seite implementierte FAW-Volkswagen IBM Cloud Pak for Integration, das Integrationsmuster bereitstellt, die auf die Anforderungen des Unternehmens abgestimmt sind. FAW-Volkswagen nutzt die Komponenten von IBM Cloud Pak for Integration sowie die IBM Cloud Pak's Red Hat OpenShift Container-Plattform, um containerisierte API-basierte Integrationen für zwei Anwendungsfälle zu entwickeln: Ökosystem-Integration und Backend-Integration.

Die Ökosystem-Integration bringt das vielfältige digitale Service-Ökosystem sowohl in die Fahrzeuge als auch auf die Mobilgeräte der Kunden. Dazu gehört die Integration von Partnern in den Bereichen Streaming Media, Parkservices und insbesondere EV-Ladeservices. In China gibt es mehrere Betreiber von Ladenetzwerken, von denen einige Wechselstrom (AC) und andere Gleichstrom (DC) unterstützen, wobei unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten verfügbar sind. FAW-Volkswagen nutzt das API-Gateway von IBM Cloud Pak, um die Integration zu vermitteln und das Onboarding von Ladebetreibern zu beschleunigen. Und die Fahrer erhalten ein optimiertes Erlebnis: Sie sehen alle verfügbaren Ladeoptionen, gefiltert nach den Anforderungen ihrer Fahrzeuge, in einer zentralen FAW-Volkswagen App.

Die Back-End-Integration verbindet die Datensysteme des Unternehmens mit der sich ständig weiterentwickelnden Software aller Fahrzeugmodelle von FAW-Volkswagen. Dazu gehört die Synchronisierung von Produktentwicklungs- und Fertigungsprozessen mit der agilen Entwicklung von Front-End-Software. Für die Kunden bedeutet dies ein komfortableres und reibungsloseres Erlebnis. So kann ein Autobesitzer zum Beispiel über das Steuergerät des Fahrzeugs oder über eine mobile App einen Wartungsauftrag an ein Autohaus erteilen oder den Produktionsfortschritt eines kürzlich bestellten Fahrzeugs verfolgen. In jedem Fall tauscht die API-Verwaltungskomponente von IBM Cloud Pak Informationen über APIs zwischen den Schnittstellen des Kunden und Backend-Systemen wie dem Dealer Management System und dem Manufacturing Execution System aus.

„Wir nutzen die API-Verwaltungsfunktion in Cloud Pak for Integration, um die Einführungszeit für Ökosystempartner von Monaten auf Wochen zu reduzieren“, sagt Jin. „Für die Backend-Integration nutzen wir APIs, um den Zugang zu komplexen Anwendungen zu vereinfachen und die Zeit für die Entwicklung von Lösungen, die diese Systeme nutzen, um 50 % zu reduzieren.“