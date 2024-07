IBM Cloud Pak for Integration ist eine hybride Integrationsplattform, die mithilfe von Closed-Loop-KI-Automatisierung verschiedene Arten der Integration ermöglicht. Die Plattform bietet eine umfassende Palette von Integrationstools in einer einzigen, einheitlichen Umgebung, um Anwendungen und Daten in jeder Cloud- oder On-Premises-Umgebung zu verbinden.

Die Integrationssoftware von Cloud Pak for Integration erschließt Geschäftsdatensilos und Assets als APIs, verbindet Cloud- und On-Premises-Anwendungen und schützt die Integrität von In-Flight-Daten mit Enterprise Messaging. Die Plattform liefert außerdem Echtzeit-Ereignisinteraktionen, überträgt Daten über jede beliebige Cloud, lässt sich mit einer cloudnativen Architektur einrichten und skalieren und bietet gemeinsam genutzte Basisdienste – und das alles mit auf das Unternehmen abgestimmter End-to-End-Sicherheit und Verschlüsselung.