In der Sitzung geht es in der Regel um die Erstellung eines automatisierten Integrationsflusses. Eine typische Demo umfasst Folgendes:



– Wir beginnen mit einer Tour durch App Connect und einige Funktionen der Anwendung, wie der Ansicht „Designer Dashboard“, der Option „KI-generierter Ablauf“ für neue Integrationsflüsse und der Katalogseite mit den vorgefertigten Konnektoren, die sofort einsatzbereit sind. Sie erhalten auch einen Überblick über die Community-Anbindung, das Connector Development Kit, die Vorlagen-Seite und die Protokolle, in denen alle Informationen zu Veranstaltungen aufgezeichnet werden.

– Als Nächstes erstellen wir einen automatisierten Ablauf. Beispielsweise könnten wir einen Prozess erstellen, der täglich zu einer festgelegten Zeit in Salesforce nach neuen Leads sucht und in Asana eine Aufgabe erstellt. Anschließend wird das jeweilige Team in Slack benachrichtigt. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie den Beispielablauf erstellen, und besprechen, wie dieser Ablauf hinsichtlich der Ausführung verschiedener Aufgaben und an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden kann.

– Abschließend werden wir den erstellten Ablauf bereitstellen und testen.