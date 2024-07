Ein zuverlässiger Kafka-Anbieter

In Norwegen nutzt Norsk Tipping die IBM Event Streams-Plattform, um die Datenverarbeitung zu beschleunigen und reaktionsschnellere Services für die Benutzer bereitzustellen. Die Firma bietet Online-Sportwetten, Casinospiele und verschiedene Lotterien an und hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine verantwortungsvolle und attraktive Glücksspielumgebung zu schaffen, in der die generierten Überschüsse an die norwegische Gesellschaft zurückgehen.