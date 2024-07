Was sind ESG Frameworks?

Da sich Investoren immer stärker auf ESG-Metriken konzentrieren, werden die ESG-Daten genauer unter die Lupe genommen. Schließlich sind zuverlässige und protokollierbare Daten das wertvollste Gut an den Kapitalmärkten.

Im Gegensatz zu den typischen Finanzdaten, mit denen Anleger vertraut sind, gelten für ESG-Daten im Allgemeinen nicht die gleichen Genauigkeitsstandards. Oft sind sie in unterschiedlichen und voneinander unabhängigen Systemen gespeichert, während einige Unternehmen versuchen, ihre jährliche Treibhausgasbilanzierung mithilfe von riskanten Spreadsheets durchzuführen. Angesichts des Drucks durch Stakeholder und Aufsichtsbehörden sind diese Ansätze für die Verwaltung von ESG-Daten kein effizientes Mittel, vor allem nicht für komplexe globale Unternehmen, die ihre Berichterstellung auf mehrere Frameworks ausrichten.

Unternehmen haben IT-Systeme, um ihre Arbeitsprozesse und Sicherheitsmaßnahmen zu verwalten. Sie haben Abrechnungssysteme zur sicheren Speicherung von Finanzdaten. Sie haben HR-Systeme zur Erfassung und Verwaltung von Personaldaten. Ihr ESG Reporting sollten sie nicht anders behandeln: Mit einer speziellen Softwareplattform zur Erfassung von Aktivitätsdaten können sie ihre Emissionsdaten, Nachhaltigkeitsinitiativen und Lieferkettendaten nachverfolgen und so ihre ESG Reporting verbessern.

Wichtig ist dies vor allem für das „E“ in ESG, das am schwierigsten zu erfassen und nachzuverfolgen ist und am wichtigsten für Unternehmen ist, die ihre CO 2 -Emissionen reduzieren möchten. Die entsprechenden Metriken geben im Allgemeinen Aufschluss über Umweltfaktoren wie Wasser, Abfall, Schadstoffe, Energie und Treibhausgasemissionen für Scope 1, 2 und 3.

Unabhängig vom gewählten Framework sind die Genauigkeit, Automatisierung und Überprüfbarkeit der Daten die Grundpfeiler einer soliden ESG-Berichterstellung. Wenn Unternehmen diese Voraussetzungen durch die Verwendung einer speziellen Lösung für die ESG-Berichterstellung erfüllen, sind sie bestens auf zukünftige Veränderungen im ESG-Bereich vorbereitet.